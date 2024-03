De Rossi: “Se faremo una partita degna l’Olimpico ci verrà dietro e sarà una miscela incredibile” – VIDEO

La Roma ha da poco condiviso sui propri canali social alcune dichiarazioni di Daniele De Rossi sulla sfida di domani contro il Brighton, valida per l’andata degli ottavi di Europa League. Queste le sue parole ai microfoni del club:

“Sale l’attesa, sono le ultime ore e dobbiamo mettere appunto le ultime cose, decidere la formazione, abbiamo più cose da fare rispetto a ieri però è questo il lavoro che abbiamo scelto e succede quando sei bravo e vai avanti, e ti puoi confrontare con squadre importanti come quella che affronteremo domani”.

È una gara che l’affascina a livello tattico?

“Si, mi affascina, io nei prossimi sette giorni giocherò due volte contro De Zerbi e una volta contro Italiano, li reputo forse tra i migliori prodotti che il calcio italiano ha prodotto come allenatori negli ultimi anni quindi per me è uno stimolo grande, ho grande entusiasmo quando affronto questi allenatori forti ovviamente poi si scontrano i giocatori sul campo, quindi non dobbiamo neanche dare troppo peso a noi stessi però è bello ritrovarmi qui, anche in maniera un po’. inaspettata rispetto a dove stavo due mesi fa”.

Nota di colore, Veltaman e Hecke in settimana hanno detto sarà straordinario l’Olimpico, può essere per noi un’arma in più?

“Lo è, dipende poi da come loro l’affronteranno, se loro verranno gelati dalla nostra atmosfera, io penso che loro conoscono molto bene il calcio che applicano, e quindi si appoggeranno sulle loro conoscenze durante la partita. Sicuramente se noi faremo la partita degna e propositiva lo stadio ci verrà dietro e potrebbe essere una miscela incredibile”.