Il Tempo (M. Cirulli) – La strada per tornare a competere per la Champions League è quella giusta, ma va migliorato l’aspetto mentale. Daniele De Rossi da nuovo allenatore della Roma il tecnico giallorosso è stato in grado di ribaltare quanto visto in questa stagione con Mourinho. Cercando di affrontare le dirette avversarie con sfrontatezza, evitando un atteggiamento rinunciatario in fase offensiva per difendere un pareggio, come visto proprio contro l’Inter nella gara d’andata a San Siro.

Dopo 45 minuti di livello, dove il club capitolino era comunque riuscito a passare in vantaggio, rimontando l’iniziale 1-0 di Acerbi. Segnando a una delle difese più impenetrabili d’Europa. Era da maggio 2022 che la squadra di Inzaghi non subiva due gol nella prima frazione di gioco. Mentre era dal 2013 che la Roma non realizzava tante marcature contro i nerazzurri – c’è stato un passaggio a vuoto di un quarto d’ora, risultato fatale.

E proprio l’inizio della ripresa è uno dei punti deboli dei giallorossi in questa stagione. Sono infatti 10 le reti subite nel quarto d’ora che viene dopo il ritorno in campo dall’intervallo. Gli ultimi due ci sono stati proprio nella gara con l’Inter con Thuram che in due azioni molto simili prima attacca il palo su cross di Darmian per portare la partita di nuovo in parità e poi induce Angeliño alla diagonale difensiva, che si tramuta in una sfortunata autorete.

De Rossi aveva parlato della possibilità di subire il forcing dei nerazzurri, sottolineando l’importanza di tamponare le avanzate offensive degli avversari. Ma ci sono state altre occasioni, come la doppietta di Candreva alla prima di campionato o il gol del 2-1 di Retegui a Genova – che ha portato poi alla sconfitta per 4-1 – in cui i giocatori della Roma hanno sottovalutato l’ingresso in campo degli avversari, subendone le conseguenze.

Perché non si tratta di un problema fisico: basti vedere la reazione dei calciatori al nuovo svantaggio. Quando, prima della marcatura di Bastoni, avevano nuovamente schiacciato gli ospiti nella loro area di rigore. Un miglioramento che servirà già giovedì, quando i giallorossi affronteranno il Feyenoord. E proprio per preparare il match di Europa League ieri la squadra si è ritrovata a Trigoria per la ripresa degli allenamenti.