Il Tempo – La Roma torna a vincere e a convincere con un netto 3-1 sul Cagliari e sale al quarto posto. I giallorossi di Guidi conquistano i tre punti in rimonta grazie ai gol di Plaia, Joao Costa e Romano. Il 17 sfida in trasferta a Frosinone. Male, invece, la Lazio battuta 1-0 a Torino dalla rete di Longoni nel finale. Sabato prossimo c’è la Fiorentina per provare a ripartire.