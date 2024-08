Corriere della Sera (G. Piacentini) – Un terzino destro per la prima a Cagliari. È questa la missione del ds Florent Ghisolfi, che proverà ad accontentare Daniele De Rossi. Il nome più gettonato resta quello di Lorenz Assignon, francese classe 2000 del Rennes. L’esterno ha già dato la sua disponibilità a trasferirsi nella Capitale, ma la società giallorossa deve trovare l’accordo con i francesi. La proposta è quella del prestito con diritto di riscatto mentre il Rennes vorrebbe l’obbligo, ad almeno 12 milioni. Già da oggi Ghisolfi proverà ad intensificare i contatti per chiudere prima dell’inizio del campionato. In uscita Karsdorp, vicino al Besiktas, e Darboe, ad un passo dal Frosinone oltre ad Abraham, per cui la Roma aspetta un’offerta concreta da parte del Milan.

La squadra giallorossa è tornata nella Capitale nella notte dopo la gara di ieri sera giocata contro l’Everton, che ha chiuso il ritiro inglese. De Rossi ha fissato un allenamento per oggi e poi concederà un giorno di riposo alla squadra: martedì è programmata la ripresa in vista dell’esordio a Cagliari.