È stato un giorno particolarmente importante il 10 di Giugno 2023 per una delle bandiere giallorosse per eccellenza, l’ex centrocampista Daniele De Rossi. Infatti nella giornata di ieri il vecchio allenatore della Spal ha ufficialmente vinto la causa per diffamazione mossa contro La Repubblica (noto quotidiano nazionale), per un articolo intitolato “La rivolta di De Rossi e dei tre senatori contro Totti” risalente al 30 maggio 2019.

In alcune dichiarazioni rilasciate all’Ansa il beniamino del tifo giallorosso ha comunicato che la somma guadagnata da questa “battaglia” vinta sarà devoluta al reparto oncologico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma.

Ecco le sue parole: “È stato dimostrato che quelle ricostruzioni infamanti che mi avevano profondamente ferito e amareggiato, erano totalmente false. Nessuno mi restituirà la serenità che ho perso in quel periodo, quando sono stato accusato di comportamenti lontani anni luce dalla mia storia umana e professionale. L’unica mia consolazione è che a beneficiare del risultato di questa causa sarà il reparto oncologico dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma”.