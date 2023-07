Giorni caldi anche sul fronte uscite per la Roma, Cengiz Under, nella lista esuberi giallorossa, stuzzica una squadra in Turchia. Come riportato da diversi media turchi (Fanatik e Fotomac), il Fenerbahce si è fatto avanti con la dirigenza del Marsiglia per riportare in patria l’esterno mancino classe ’97.

Il club di Friedkin segue la vicenda con attenzione considerando che se la trattativa andasse in porto, incasserebbe il 20% della cifra totale pattuita tra i due club. La prima offerta sui 4 milioni di euro, è stata però rispedita al mittente dai francesi disposti a cedere solo per una cifra eventualmente superiore. Inoltre Under al Fenerbahce ritroverebbe anche Edin Dzeko, suo ex compagno (dal 2017 al 2020) con il quale ha condiviso momenti importanti della sua carriera: un quarto di Champions stellare vinto contro il Barcellona nella gestione Di Francesco, fino al percorso meno esaltante sotto la guida Fonseca.