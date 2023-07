Eusebio Di Francesco, ex allenatore della Roma attualmente in forza al Frosinone, ha rilasciato un’intervista alla Fondazione Fioravante Polito nella quale ha parlato anche del suo passato nella Capitale. Queste le sue parole:

Ti sei mai positivamente meravigliato (di un gesto di un altro calciatore o di qualcosa che accadeva in panchina o sugli spalti) su un campo da calcio?

“Ci sono stati tanti calciatori che mi hanno meravigliato. Il primo è stato Diego Armando Maradona. Per quanto riguarda il calcio vissuto dal campo, anche solo vedere il mio compagno Francesco Totti mi piaceva da morire, così come mi piaceva la gestione della palla di Zinedine Zidane”.

Ci consigli una partita da vedere per capire il bello del calcio oggi?

“Per me è molto facile rispondere. Guardatevi Roma- Barcellona e vi divertirete come mi sono divertito io”.