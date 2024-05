Il Messaggero (G. Lengua) – Daniele De Rossi comincia a pensare alla Roma del futuro e rivela la durata del rinnovo: “In tutti i progetti quando costruisci bene e fai tre anni di contratto a un allenatore, ti siedi e parli di obiettivi. La cosa più importante non è quanto spendi o chi compri, ma il tempo”. I giallorossi sanno di aver chiuso al sesto posto, il risultato di Empoli non inciderà sulla classifica e ora tutte le energie saranno spostate sul mercato. Daniele, un’idea chiara già ce l’ha su chi dovrà uscire ed entrare.

La squadra sarà rivoluzionata con acquisti che possano diventare asset del club da valorizzare sia a breve termine, ma soprattutto a lungo: “Non si potrà fare una squadra di soli diciottenni perché forse il tempo così non ce l’avrò, ma l’idea è di fare una squadra che magari si godranno i due prossimi allenatori. Che a giugno sono forti e tra tre anni fortissimi. Cercando anche di valorizzare quelli che abbiamo e stando attenti anche al settore giovanile. Aver perso Frattesi e Calafiori e non mi va giù”.