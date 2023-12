Il Tempo (M. Cirulli) – Con l’inizio del nuovo anno la Roma è pronta a tuffarsi nella terza competizione stagionale e aspetta la Cremonese all’Olimpico. Archiviata la gara con la Juve, i giallorossi infatti il prossimo 3 gennaio affronteranno i grigiorossi negli ottavi di Coppa Italia, in quello che suona molto come un déjà-vu.

Nella stagione passata la squadra di Mou affrontò sempre la Cremonese nella stessa competizione, ma ai Quarti, uscendone clamorosamente sconfitta per 2-1. In questa occasione però ci sarà un Lukaku in più oltre a Dybala, mentre andranno valutate le condizioni di Aouar – convocato per la Coppa d’Africa, così come N’Dicka – e Kumbulla, ancora alla prese con i rispettivi infortuni.