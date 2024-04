Fabrizio Corona è tornato a parlare del caos calcioscommesse. Queste le sue parole riportate dall’Ansa:

“Il calcioscommesse non è finito, ma la legge italiana è così. Il processo è sospeso e tra un paio di anni ne risentiremo parlare. I nomi non sono usciti tutti, è coinvolta mezza serie A, ma va così quando c’è di mezzo la Juventus. Oggi c’è un’udienza importante, mi aspetto oggettivit, nel 2011 mi diedero la sorveglianza come ai criminali. Ho due processi in corso”.