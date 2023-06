Coric saluta definitivamente i giallorossi. Il classe 1997 non ha mai convinto e ha collezionato una serie di prestiti in giro per l’Europa. Arrivato nel 2018 dalla Dinamo Zagabria per circa 6 milioni di euro, nella sua prima stagione in giallorosso gioca solamente 3 partite ufficiali con la Roma. Nell’estate del 2022 torna nella capitale, dove resta per tutta la stagione da fuori rosa. Queste le parole d’addio pubblicate sui social:

“Ultimo giorno nel mio club”