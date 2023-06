La Roma ha bisogno e vuole continuare a rinforzare il centrocampo. Secondo quanto scrive The Sun, il nuovo obiettivo è Fred, classe 1993 che era stato acquistato dal Manchester United quando José Mourinho sedeva sulla panchina dei Red Devils. Lo Special One ha chiesto espressamente del centrocampista. Potrebbe essere l’alternativa a Frattesi, giocatore molto conteso in questa sessione di calciomercato. Il suo contratto scade il 30 giugno del prossimo anno, elemento che faciliterebbe la trattativa abbassandone il prezzo.