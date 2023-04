Coppa Italia Primavera, Roma-Inter 1-0. Keramitsis regala la finale ai giallorossi – VIDEO

Pagine Romaniste – In uno stadio Tre Fontane tutto esaurito, i ragazzi della Roma Primavera di Federico Guidi superano lo scoglio Inter a approdano alla finale di Coppa Italia Primavera. Partita dominata dai giallorossi che collezionano diverse occasioni di fronte a Mourinho, Alberto De Rossi, Tiago Pinto e anche Ryan Friedkin. La squadra di Guidi nella prima frazione trova subito il vantaggio con Padula, ma il gol viene annullato per un fallo in attacco. Altre trame d’attacco che portano alla conclusione Pagano prima, Pisilli poi. Nella seconda frazione molte interruzioni con conseguenti cartellini, ma a decidere la sfida è un episodio: calcio d’angolo battuto corto da Volpato per Oliveras che mette un cross al centro dove sbuca Keramitsis di testa e batte Botis. La Roma approda così in finale di Coppa Italia dove affronterà una tra Fiorentina e Genoa.

TABELLINO

Roma (3-4-2-1): Baldi; Keramitsis, Faticanti (C), Chesti (52′ Pellegrini); Missori, Pisilli, Tahirovic, Cherubini; Volpato (88′ Cassano), Pagano (79′ Oliveras); Padula (79′ Majchrzak).

A disposizione: Razumejevs (GK), Del Bello (GK), Foubert-Jacquemin, Ivković, Vetkal, Misitano, D’Alessio, Ruggiero, Louakima, Falasca, Bolzan.

Allenatore: Guidi.

Inter (4-3-3): Botis; Dervishi, Kassama (87′ Curatolo), Matjaz, Pozzi (87′ Pelamatti); Akinsanmiro (62′ Martini), Stanković, Kamate (79′ Andersen); Owusu, Esposito (C), Iliev (79′ Sarr).

A disposizione: Bonardi (GK), Tommasi (GK), Grygar, Stabile, Di Maggio, Biral, Nezirevic, Di Pentima.

Allenatore: Chivu.

Marcatori: 81′ Keramitsis

Ammoniti: 25′ Chesti (AS Roma), 36′ Kassama (FC Inter Milan), 58′ Padula (AS Roma), 89′ Keramitsis (AS Roma).

Espulsi: –.