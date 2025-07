Prosegue a ritmo serrato il ritiro estivo della Roma. Trigoria come base operativa per la prima fase della preparazione sotto la guida di Gian Piero Gasperini, vede il nuovo tecnico giallorosso a lavoro per trasmettere alla squadra i propri principi tattici e l’intensità che da sempre contraddistinguono il suo calcio. I primi giorni sono stati caratterizzati da doppie sedute quotidiane, test fisici e lavoro mirato sul campo, per gettare le fondamenta atletiche in vista della stagione.

Domani non ci sarà doppia seduta: l’allenamento è stato fissato solo al mattino, mentre il pomeriggio sarà libero. Una decisione che rientra nella gestione attenta dei carichi di lavoro da parte dello staff tecnico, utile a prevenire infortuni e favorire il recupero dopo gli sforzi iniziali. Intanto, anche il mercato rimane un tema caldo: tra valutazioni sui giovani, rientri dai prestiti e nuovi arrivi, Gasperini continua a tracciare la fisionomia della nuova Roma.