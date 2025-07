Cresce l’ottimismo in casa giallorossa per Rios, come riportato da Gianluca Di Marzio, l’ultima offerta da oltre 30 milioni si avvicina alla richiesta del club brasiliano. Restano da definire le commissioni, ma si spera in un imminente via libera.

Dopo l’ennesimo rilancio, si attende in giornata una risposta dal Palmeiras. Intanto è stata messa in stand-by la trattativa con il Lens per El Ayanoui.