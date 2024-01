Dopo l’esonero di Mourinho, il presidente Friedkin continua ad essere al centro dell’attenzione, ma questa volta la Roma e il calcio non c’entrano. Quest’oggi sono state ufficializzate le nomination per gli Oscar del 2024 e il film “Killers of the Flower Moon”, prodotto proprio dal presidente giallorosso e interpretato da attori del calibro di Leonardo Di Caprio, ha ricevuto 10 nomination tra le quali quella per il “miglior film“.