Ora è arrivata la conferma: Houssem Aouar partirà per la Coppa d’Africa. Il centrocampista giallorosso, come anche il difensore Evan N’Dicka, prenderà parte alla competizione che andrà in scena dal 13 gennaio all’11 febbraio in Costa d’Avorio. Se il classe ’98 dovesse arrivare in fondo alla competizione salterà le sfide contro: Milan, Verona, Salernitana, Cagliari e Inter. L’Algeria nel girone affronterà l’Angola, il Burkina Faso e la Mauritiana.

قائمة المنتخب الوطني الخاصة بكأس أمم إفريقيا كوتديفوار 2023 #DesertWarriors #123VivalAlgerie🇩🇿 pic.twitter.com/Z7x7aRkVsT — Équipe d'Algérie de football (@LesVerts) December 29, 2023