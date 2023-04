Con la Sampdoria tocca a Dybala, Pellegrini e Abraham

Il Messaggero (G.Lengua) – Lorenzo Pellegrini si è allenato in gruppo e domani contro la Sampdoria sarà regolarmente in campo. Le condizioni fisiche non sono le migliori e avrebbe bisogno di ulteriori giorni di riposo per recuperare. Dybala sarà titolare assieme a lui sulla trequarti. Abraham dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Belotti. A centrocampo la coppia Matic-Wijnaldum, mentre sulle corsie esterne Zalewski e Spinazzola.

Emergenza in difesa per via dei quattro squalificati (Mancini, Ibanez, Kumbulla e Cristante), giocheranno Celik, Smalling e Llorente anche se la linea a quattro non è totalmente da escludere.