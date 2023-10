Esiste un legame indissolubile tra la passione per il calcio e la maglia della propria squadra del cuore. Dal 2022, grazie alla partnership con MatchWornShirt, i tifosi giallorossi godono di un accesso esclusivo proprio a ciò che amano di più: la maglia dell’AS Roma.

Oggi questa collaborazione si rinnova e si amplia, offrendo l’opportunità di avvicinarsi ancora di più al Club attraverso le aste online delle maglie indossate e autografate dai calciatori. Ogni partita dell’AS Roma avrà un’asta collegata sul sito web di MatchWornShirt e, a partire da quest’anno, saranno accessibili anche alcune maglie indossate dalle calciatrici della squadra femminile campione d’Italia in carica.

“La passione dei nostri tifosi è straordinaria e senza eguali, per questo motivo siamo felici di ampliare questa partnership con MatchWornShirt e offrire ai nostri fedelissimi sostenitori la possibilità di entrare in possesso non di una semplice maglia, ma di parte di una storia eterna” ha commentato Michael Wandell, Chief Commercial & Brand Officer dell’AS Roma.

Le divise che appariranno in queste aste saranno mantenute non lavate, in modo che tutte le tracce della partita in cui sono state indossate rimangano visibili sul tessuto a testimonianza della loro autenticità.

“L’AS Roma è conosciuta in tutto il mondo per le sue maglie indimenticabili, per i suoi tifosi accaniti e per la sua storia di successo. Nell’ultimo anno abbiamo instaurato un rapporto incredibilmente gratificante con questo club. Sappiamo che i loro tifosi continueranno ad apprezzare e ad impegnarsi con l’opportunità unica offerta dalla nostra piattaforma”, ha spiegato il co-fondatore di MatchWornShirt Tijmen Zonderwijk.