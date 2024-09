Questa partnership segna una nuova era per i tifosi giallorossi, che ora potranno beneficiare di un’esperienza senza precedenti che combina la passione per il calcio con premi esclusivi e un’esperienza di shopping online all’avanguardia.

Grazie a questo accordo, ComAve diventa l’e-commerce partner ufficiale dell’AS Roma per offrire ai sostenitori del Club che acquisteranno sul proprio sito l’accesso esclusivo a una vasta gamma di premi e vantaggi, tra cui esperienze uniche, alcuni prodotti ufficiali e molto altro ancora. Questa piattaforma rivoluzionaria non solo avvicinerà i tifosi alla loro squadra del cuore, ma gli permetterà di vincere premi entusiasmanti e di approfondire il legame con l’AS Roma attraverso campagne interattive e opportunità uniche.

“Siamo entusiasti di accogliere ComAve tra i nostri partner”, ha dichiarato la CEO dell’AS Roma, Lina Souloukou. “Questo accordo ci permette di espandere la nostra presenza nel mondo digitale per offrire ai nostri tifosi un’esperienza di e-commerce innovativa e vantaggiosa, volta ad aumentare la loro interazione con il Club e a ricevere vantaggi esclusivi”.

“Siamo entusiasti di collaborare con un club prestigioso come l’AS Roma”, ha aggiunto Jassim Sulaiti, Regional Managing Partner di ComAve. “La nostra missione è trasformare il rapporto tra i club e i loro tifosi e questa partnership è un passo fondamentale in questa direzione. Non vediamo l’ora di impiegare la nostra tecnologia per creare momenti memorabili per i tifosi dell’AS Roma e per affermare ComAve come piattaforma di riferimento per tutte le loro esigenze di shopping e di coinvolgimento dei tifosi”.

asroma.com