Colpo Roma, preso Matic

Il Tempo (E. Zotti) – Il primo vero colpo del mercato della Roma è Nemanja Matic. In una domenica pomeriggio che sembrava non avere troppo da offrire a regalare un sussulto ai tifosi della Roma è statoTiago Pinto, che ha trovato il primo rinforzo per la nuova Roma di José Mourinho. L’ex centrocampista del Manchester United (compirà 34 anni ad agosto) fornirà alla squadra l’esperienza necessaria per sopperire all’addio di Mkhitaryan. Durante la stagione appena conclusa l’armeno ha giocato spesso fuori ruolo, da interno di centrocampo: proprio la posizione che andrà ad occupare Matic nella mediana giallorossa. Il serbo arriva a parametro zero e nelle prossime ore firmerà un contratto di un anno con opzione per il secondo, legata al numero di presenze e alla qualificazione della Roma in Europa.

Lo stesso accordo che Pinto aveva proposto a Mkhitaryan per convincerlo a rimanere al Fulvio Bernardini e rifiutare l’offerta dell’Inter. Il classe ’88 guadagnerà circa 3.5 milioni più bonus, che le parti stavano ancora definendo nella serata di ieri. Oltre ad accogliere un giocatore dotato di enorme esperienza internazionale – ha vinto 9 trofei con le maglie di Chelsea e Benfica – lo Special One ritrova un uomo con cui ha stretto un rapporto diventato viscerale fin dai tempi del Chlesea.

Uno di quei giocatori pronti ad andare in guerra al fianco del portoghese, che con Mourinho ha condiviso alcuni dei momenti più importanti della carriera. Già dall’estate scorsa Matic era stato accostato ai giallorossi: soltanto dopo aver appreso la volontà di Mkhitaryan di lasciare la Roma però, Pinto ha deciso di accelerare l’operazione e portare a Trigoria il primo rinforzo in mediana.