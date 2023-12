L’avventura in Champions League del Siviglia è non durata più di sei partite. Infatti dopo un pessimo girone la squadra spagnola era arrivata all’ultima giornata con la speranza di strappare il pass per il playoff di Europa League. Così però non sarà. Gli uomini guidati da Sergio Ramos avevano come unico risultato buono la vittoria in casa del Lens, per sorpassare gli stessi francesi e recuperare in extremis l’ultimo spot per rimanere in Europa. I padroni di casa però non hanno ceduto e anzi nei minuti di recupero hanno trovato anche il gol vittoria condannando gli andalusi all’ultimo posto del girone B. Raggruppamento del quale erano addirittura teste di serie vista la controversa vittoria della scorsa Europa League.