Il Tempo (M. Cirulli) – Spinazzola recupera e parte dal primo minuto, Elshaa al fianco di Belotti. Dopo aver archiviato l’ultima gara di Europa League con lo Sheriff Tiraspol, i giallorossi tornano a pensare all’insidiosa trasferta di Bologna. L’ottimo campionato della squadra di Thiago Motta ha trasformato la sfida in uno scontro diretto e Mourinho è pronto a schierare il suo undici migliore al netto delle squalifiche e degli infortuni. In porta dopo il turno di coppa torna Rui Patricio, mentre in difesa è recuperato Mancini, che va nuovamente a completare il reparto con Llorente e N’Dicka.

Sulla fascia destra dopo due ottime prestazioni can il Sassuolo e la Fiorentina, ci sarà Kristensen, mentre a sinistra, dopo una serie di allenamenti con il gruppo, tornerà dal primo minuto Spinazzola, dopo il fastidio alla coscia destra accusato domenica scorsa. Totalmente rivoluzionato il centrocampo rispetto agli esperimenti contro lo Sheriff: Renato Sanches e Bove andranno infatti in panchina, con Aouar indisponibile, al loro posto, oltre alla coppia formata da Paredes e Cristante, ci sarà Pellegrini, che potrà sfruttare lo stop di Dybala per spaziare di più in zona offensiva. L’ attacco, con la squalifica di Lukaku, è affidato a Belotti ed El Shaarawy, con Azmoun pronto a entrare a gara in corso.