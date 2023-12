Il Tempo (L. Pes) – Buona fine e buon principio. Una delle tipiche frasi d’auguri che ascolteremo nelle prossime settimane e che mai come in questa stagione fa al caso della Roma. Bologna, Napoli, Juventus, Cremonese in Coppa Italia, Atalanta e Milan, col possibile derby infrasettimanale tra queste ultime due sfide. Un giro di boa pieno di insidie e dopo il quale saranno più chiari obiettivi e ambizioni della squadra di Mourinho.

Si comincia oggi dal Dall’Ara (fischio d’inizio ore 18, diretta Dazn) dalla partita contro i rossoblù di Thiago Motta che condividono con i giallorossi il quarto posto e rappresentano la vera e propria sorpresa di questa Serie A. Stavolta Mou non eccede alla regola e alla vigilia nessuna conferenza stampa per presentare una partita difficile e nella quale lo Special One dovrà rinunciare a Dybala e Lukaku oltre allo squalificato Zalewski e all’infortunato Aouar.

Per Mou nessun successo e nessun gol in casa felsinea da quando allena la Roma. Un appuntamento quello di oggi da non sbagliare sulla carta, soprattutto In vista dei due match che chiuderanno l’anno con Napoli e Juventus, ma che allo stesso tempo si presenta in salita visti gli acciacchi e le squalifiche con i quali i giallorossi si presentano in Emilia Romagna. Toccherà infatti al tandem El Shaarawy-Belotti, lo stesso della prima giornata, guidare l’attacco della Roma. Col Gallo pronto alla sfida nella sfida con Zirkzee.