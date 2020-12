Cassano: “La Roma ha giocato dopo due giorni, non capisco come facciano i calendari”

Antonio Cassano torna a parlare di Roma, commentando la sconfitta a Bergamo contro l’Atalanta e il calendario di Serie A. Queste le sue parole, in diretta Twitch insieme a Bobo Vieri:

“La Roma avrebbe anche potuto raddoppiare, il primo tempo non è stato tanto bello da parte dell’Atalanta. Poi è entrato Ilicic, e ha cambiato la partita. Ha vinto sul ritmo, un livello impressionante. Non è possibile che la Roma abbia giocato dopo due giorni, non capisco come si facciano i calendari, anche se non è un alibi. L’Atalanta fa paura, è quella che mi diverte di più insieme alla Roma. Sta ridando spettacolo”.