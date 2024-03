Nei giorni scorsi è stata aperta dalla procura della FIGC un’indagine sul caso dei licenziamenti a Trigoria. Secondo quanto riporta l’agenzia ANSA, il procuratore federale della Figc, Giuseppe Chiné, in mattinata ha ascoltato i due ex dipendenti della Roma, che in presenza hanno risposto alle domande della procura raccontando la propria versione dei fatti. Nelle prossime ore proseguiranno gli interrogatori, che coinvolgeranno anche i vertici della società giallorossa. Se la responsabilità del giocatore della Primavera fosse certificata, gli sarebbe contestato l’art.4 del codice di giustizia sportiva, mentre alla Roma il 6 per responsabilità oggettiva.