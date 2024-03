Il Tempo (L. Pes) – Finalmente si ricomincia. E stavolta per arrivare fino in fondo. Dopo due settimane di sosta per le nazionali riprende il campionato con l’ultima tornata della stagione, e la squadra di De Rossi riprenderà da Lecce. Il tecnico dovrà sciogliere di versi dubbi nelle prossime ore. Lecce come prima tappa di un percorso difficile, che ha come obiettivo la Champions ma che nel prossimo mese presenterà incontri molto complicati.

Proprio sulla rincorsa Champions il tecnico ha chiarito: “C’è chi dice che la quota è sui 70 punti per i numeri delle ultime stagioni, ma potrebbero bastarne 65. Ma fare queste proiezioni serve veramente a poco. Noi dobbiamo vincere la nostra partita, abbiamo tantissime partite difficili ma se le affrontiamo mentalmente tutte insieme siamo morti. Se le affrontiamo una per volta, le possiamo anche vincere tutte. Nessuno pensava che potessimo fare 7 vittorie, una sconfitta e un pareggio nelle mie prime 9 partite. Quindi questo ci deve dare fiducia in più per affrontare al meglio le prossime partite”.