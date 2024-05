La Roma a dicembre lascerà la sua sede dell’Eur a viale Tolstoj per trasferirsi completamente in una rinnovata Trigoria. A riportarlo è il corrieredellosport.it. Sarà possibile grazie ai tanti rinnovamenti fatti dai Friedkin in questi anni al Centro Sportivo Fulvio Bernardini. Lo spostamento dei dipendi sarà effettivo a dicembre, dopo che il contratto di locazione commerciale scadrà e non verrà più rinnovato. Inoltre i proprietari texani vogliono continuare a tracciare una forte linea di separazione con la gestione Pallotta che aveva voluto spostare gli uffici amministrativi 6 anni fa.