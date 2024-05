Paulo Dybala è stato protagonista assoluto di questa stagione. I numeri parlano chiaro: 13 reti (sesto miglior marcatore del campionato) e 9 passaggi vincenti (primo in campionato) in 27 presenze. La Joya è stato quindi inserito tra i tre migliori attaccanti del campionato insieme a Rafael Leao e Dusan Vlahovic. Di seguito il comunicato ufficiale della Lega Serie A:

“Queste le terzine dei Top 3 calciatori per ruolo della Serie A TIM 2023/2024, che sono stati annunciati nel corso della giornata sui canali social di Lega Serie A e che porteranno all`individuazione degli MVP della stagione, che saranno svelati venerdì 24 maggio 2024:

Top 3 Under 23 – Bellanova (Torino), Soulè (Frosinone), Zirkzee (Bologna)

Top 3 Portieri – Carnesecchi (Atalanta), Di Gregorio (Monza), Szczesny (Juventus)

Top 3 Difensori – Bastoni (Inter), Bremer (Juventus), Calafiori (Bologna)

Top 3 Centrocampisti – Calhanoglu (Inter), Koopmeiners (Atalanta), Pulisic (Milan)

Top 3 Attaccanti – Dybala (Roma), Leao (Milan), Vlahovic (Juventus)

Come per le passate stagioni, nessun calciatore può figurare in più di una categoria .

Le terzine sono state selezionate tenendo conto delle analisi evolute di Stats Perform, realizzate a partire dai dati tracking registrati con il sistema Hawk-Eye. Il sistema di rating, brevettato nel 2010 con K-Sport e validato scientificamente, considera non soltanto i dati statistici e gli eventi tecnici, ma anche i dati posizionali. Ciò permette di analizzare aspetti cruciali come il movimento senza palla e dunque i movimenti ottimali, le scelte di gioco, il contributo all’efficienza tecnica e fisica della squadra, che permettono una valutazione oggettiva e qualitativa della prestazione. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate della Serie A TIM 2023/2024 (a eccezione della 38ª).

Tra i Top 3 individuati per ogni categoria, i vincitori dei premi MVP saranno i calciatori che, in base alle statistiche, hanno fatto registrare l’indice di efficienza più elevato.

L’ MVP – Best Overall sarà annunciato direttamente venerdì 24 maggio”.