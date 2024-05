Claudio Ranieri, come riportato da Gianluca di Marzio, lascia il calcio dopo aver ripetuto l’impresa di trentatré anni fa: salvare il Cagliari.

Il mister di testaccio si ritira dopo una lunghissima carriera dove ha allenato, in due occasioni, anche la Roma.

L’ormai ex allenatore sarà per sempre ricordato per la leggendaria impresa del 2016, quando riuscì ha vincere la Premier League con il Leicester.