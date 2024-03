Dybala pronto ma nessuno vuole rischiare

Tuttosport – Paulo Dybala punta a far parte della spedizione di Lecce nel giorno di Pasquetta, ma da sciogliere c’è l’ultimo dubbio. “Lo valuteremo domani (oggi, ndr)”, ha spiegato De Rossi. Decisiva dunque la rifinitura e il feedback che il calciatore darà all’allenatore. Dopo il Lecce comincerà un periodo intenso. Prima il derby della Capitale con la Lazio, poi il doppio confronto in Europa League con il Milan con in mezzo la sfida del Friuli contro l’Udinese e poi lo scontro diretto per il quarto posto con il Bologna. Per questo nessuno a Trigoria vuole correre rischi inutili. Per questo gli ultimi exit poll vedono Baldanzi in vantaggio.