L’ex giallorosso e attuale giocatore del Milan, Alessandro Florenzi, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della gara vinta per 2-1 sulla Fiorentina. L’ex capitano della Roma ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla doppia sfida europea proprio contro i giallorossi di Daniele De Rossi. Queste le sue parole:

Milan-Roma come la vivi?

“Non mi sembra il caso di dire bugie, per me è una partita dalle grandi emozioni. Affrontare la mia squadra del cuore con il loro allenatore che è una persona importante nella mia vita in generale, che mi è stata tanto vicino nei momenti di sconforto e con il quale abbiamo gioito insieme nei momenti belli. Sarà una partita bella e molto emozionante per me”.

Sull’Europa League

“Superare la Roma non sarà facile, hanno cambiato molto e sembra che vadano il doppio. Tutti sanno il mio rapporto con l’allenatore della Roma. Per passare il prossimo scoglio importante dobbiamo affrontare prima il Lecce e pensare che sia l’ultima partita della stagione. Se pensi a quello che sarà tra due partite: se vai più forte con il Lecce vai più forte con la Roma. Il pensiero alla Roma ci può anche stare, ma non ci penso da domani. Domani mi guardo i video di Banda”.