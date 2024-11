Fabio Caressa è tornato a parlare del clamoroso esonero di Daniele De Rossi dalla panchina della Roma durante una puntata speciale sul suo canale YouTube con i registi Damiano e Fabio D’Innocenzo. In particolare, il commentatore e opinionista, ha dichiarato di aver parlato sia con i Friedkin che con DDR. Queste le sue parole sul più che ipotetico ritorno di De Rossi in panchina giallorossa:

“Quando è stato esonerato mi ha scritto. Avrebbe potuto spargere veleno su chi lo ha mandato via e invece mi ha scritto una frase bellissima ‘su quella panchina è stato bellissimo sedersi. Lui era comunque grato di aver avuto questa possibilità che non sarà l’unica. Tornerà, me l’hanno detto sia lui che i Friedkin però ha avuto un senso di gratitudine che è dei grandi uomini”.

Foto: [Vincenzo Lombardo] via [Getty Images]