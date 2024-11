Niente Atalanta. Niccolò Pisilli non ci sarà contro i bergamaschi. Nella sfida del Maradona, infatti, il centrocampista della Roma ha ricevuto un’ammonizione. In stato di diffida, Ranieri non potrà dunque contare su di lui per la gara del due dicembre contro l’Atalanta all’Olimpico. Per la sfida alla Dea, però, Sir Claudio potrebbe recuperare Saelemaekers.