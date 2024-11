Cristante: “Dobbiamo essere squadra, è l’unico modo per rialzarci”

Bryan Cristante chiama a raccolta la Roma. Il centrocampista giallorosso ha battuto il chiodo sull’essere squadra per poter riprendere il cammino in campionato. Queste le parole del centrocampista rilasciate ai microfoni di Dazn e Sky a pochi minuti dalla sfida del Maradona contro il Napoli.

CRISTANTE A DAZN

Cosa vi ha lasciato in testa Ranieri?



Essere squadra, tutti insieme dobbiamo trovare la compattezza per ribaltare le sorti del campionato. Dobbiamo essere squadra e aiutarci per uscire da questa situazione.



CRISTANTE A SKY

È arrivato un nuovo allenatore che deve ricostruire la fiducia. Ci è riuscito Ranieri?

“Sì, ha tantissima esperienza e sa come si esce da questa situazione. In primis dobbiamo svegliarci noi, dare tutto perché bisogna sistemare un inizio di stagione pessimo e si inizia da stasera”.

Avrete la possibilità di mettere in campo un sistema di gioco più prudente rispetto a quello precedente con il precedente allenatore?

“Sì, dobbiamo ritrovare compattezza. Avevamo subito troppo nelle ultime partite. Ripartiamo da qui e poi dobbiamo ricostruire il nostro gioco e i risultati. La compattezza è il punto di partenza”.