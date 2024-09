Leggo (F. Balzani) – Prima acquisiscono l’Everton, poi chiariscono le ultime scelte che hanno rivoluzionato la Roma. Dan e Ryan Friedkin sono tornati finalmente a parlare a poche ore dall’ufficialità dell’acquisto del club di Liverpool e della contestazione dell’Olimpico. In una nota ufficiale, firmata da presidente e vice presidente della Roma, vengono affrontati diversi temi. “La nostra responsabilità come proprietari è prendere decisioni importanti che riteniamo essere nel migliore interesse della Roma, anche quando sono estremamente difficili“. Il riferimento ovviamente è all’esonero di De Rossi: “La campagna acquisti estiva ha segnato l’inizio di un progetto strategico pluriennale pensato per riportare la Roma ai vertici del calcio europeo. Lo sviluppo di un nuovo stadio, elemento chiave di questa visione, è già in atto. Nutriamo un profondo rispetto per Daniele, convinti che avrà una carriera di successo, e magari un giorno tornerà alla Roma. Separarsi da lui è stata una decisione difficilissima, ma l’abbiamo presa con la convinzione che sia la strada giusta per puntare ai trofei in questa stagione“.

Nessun riferimento alle dimissioni della Ceo Souloukou ma una promessa ai tifosi: “L’acquisizione dell’Everton non modifica in alcun modo il nostro impegno verso la Roma. Al contrario, la sinergia tra i club potrà portare solo vantaggi. Ogni club del nostro portafoglio opera indipendentemente, e la Roma rimane al centro delle nostre ambizioni calcistiche. Il nostro impegno non sarà ridotto“. Infine un messaggio ai tifosi: “Apprezziamo le vostre opinioni e vogliamo assicurarvi che le ascoltiamo. Siete l’anima della società, e il nostro obiettivo è quello di rendervi orgogliosi“. Solo parole? In parte si vedrà con la scelta del prossimo dirigente di riferimento a Trigoria.