La Roma questa mattina è scesa sui campi di Trigoria per continuare la preparazione in vista della cruciale sfida di domenica sera contro la Juventus. Per farlo Ranieri potrà contare su quasi tutta la rosa a disposizione, seppur la fascia destra stia affrontando un momento di crisi. Infatti nonostante il ritorno dall’infortunio di Celik, oggi regolarmente in gruppo, all’Olimpico saranno assenti Rensch e Saud per problemi fisici e Saelemaekers, che oggi ha svolto lavoro a parte, per squalifica. Per questo ci potrebbero essere sorprese come l’utilizzo di Soulé a tutta fascia o, più realisticamente, il ritorno di El Shaarawy sulla destra. Altri problemi potrebbero presentarsi in difesa poiché quest’oggi sia Mancini che Hummels si sono allenati a parte, seppur per il momento le loro condizioni non preoccupino.

Quest’oggi al centro sportivo dei giallorossi era presente anche Dybala, che tornerà la prossima stagione, per proseguire con le terapie e anche far parte della foto di squadra.