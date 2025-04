La Roma continua a essere ancora interessata a Davide Frattesi e come a ogni sessione di mercato il tormentone tornerà a suonare in tutta la Capitale. Come riportato da Daniele Aloisi de Il Messaggero, la trattativa è però molto complicata viste le richieste dell’inter, intorno ai 45 milioni di euro, e all’intenzione dei nerazzurri di ascoltare offerte solo dopo il Mondiale per Club.

La dirigenza giallorossa valuta diverse opzioni per rendere l’affare più sostenibile, come l’inserimento di Bryan Cristante o Lorenzo Pellegrini, molto apprezzato da Inzaghi. Entrambi i giocatori potrebbero rappresentare una soluzione interessante, in grado di ridurre l’esborso economico.

Nel frattempo il centrocampista della Nazionale non sta convincendo i tifosi dell’Inter, che sono più che malcontenti per alcune prestazioni ritenute al di sotto delle aspettative. Le prossime settimane saranno decisive per capire se la Roma riuscirà a concretizzare l’affare, trovando un equilibrio tra esigenze economiche e tecniche, mentre il futuro di Frattesi rimane ancora tutto da scrivere