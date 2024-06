Corriere dello Sport (J. Aliprandi) – Lo sa Federico, lo sa la Roma, lo sa anche la Juventus. Non è più un segreto che De Rossi speri che il corteggiamento possa concretizzarsi in qualcosa di più serio. Quindi in una trattativa che si sarebbe complicata per le cifre da far quadrare tra il cartellino e l’ingaggio, ma al tempo stesso che potrebbe permettere al direttore sportivo di lavorare per rendere il sogno una realtà.

Uno spot che spingerebbe i Friedkin all’ennesimo sforzo economico della propria gestione dopo i colpi degli ultimi anni già citati. E il diretto interessato cosa ne pensa? Sono diverse le squadre interessate a lui, quindi ha possibilità di scegliere, e visto che sta per sposarsi con Lucia Bramani, la compagna della vita Fede preferirebbe cambiare squadra e città adesso piuttosto che nei prossimi anni. E Roma ha sempre un certo fascino, così come la Roma, anche senza la Champions. E anche senza la Champions Ghisolfi tenterà di aprire la trattativa, proprio come negli ultimi anni Mou e i Friedkin sono riusciti a chiudere i grandi colpi.