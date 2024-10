Gianpaolo Calvarese, ex arbitro della Serie A, ha parlato attraverso il proprio account di X in merito all’episodio del presunto fallo in area di rigore su Baldanzi durante Monza-Roma. Queste le sue parole:

“Suona strano non vedere assegnato oggi un calcio di rigore per un pestone in area di rigore. Soprattutto alla luce di altri precedenti. Per quanto il contatto Kyriakopoulos-Baldanzi sia fortuito è anche funzionale: infatti il giocatore giallorosso non riesce a saltare”.