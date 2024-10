Ecco le prime indiscrezioni per la maglia casalinga della Roma per la stagione 2025-2026. Secondo quanto riferito dal portale specializzato footyheadlines.com, il kit farà riferimento a quello utilizzato dai giallorossi nel biennio dal 1992 al 1194. La parte superiore prevede qualche richiamo al colore arancione. La divisa Away sarà invece in prevalenza arancione con alcuni particolari di colore nero. Infine, in vista della prossima stagione, è previsto anche un remake della divisa del 1993 con lo storico sponsor Barilla.

Foto: footyheadlines.com