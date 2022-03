Mercato, l’Inter pensa a Villar come vice Brozovic

Dopo Zaniolo, finito nel mirino della Juventus, ecco Villar che interessa all’Inter. I nerazzurri sono alla ricerca di un vice Brozovic, fresco di rinnovo fino al 2026. Le soluzioni interne non mancani ma Sensi e Agoume non sembrano essere considerati all’altezza del ruolo. Da qui la decisione di Marotta di intervenire sul mercato sondando il terreno per Kristjan Asllani dell’Empoli e, come riporta il Corriere dello Sport, Gonzalo Villar. Il centrocampista classe 1998 di proprietà della Roma, da gennaio in prestito al Getafe, non dovrebbe tornare in auge nelle gerarchie mourinhiane e così Tiago Pinto potrebbe ricavare una plusvalenza da reinvestire magari sul tanto invocato regista.