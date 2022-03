Mercato, nessuno sconto per Zaniolo: la Roma chiede 70 milioni

Paulo Dybala lascerà la Juventus a fine stagione e quel posto vacante i bianconeri vorrebbero colmarlo con l’acquisto di Nicolò Zaniolo. Il numero 22 della Roma ha un contratto in scadenza nel 2024 e come ha rivelato il suo agente, Claudio Vigorelli, “al momento non c’è nessuna trattativa per il rinnovo con la società giallorossa”.

L’ex Inter può partire ma al prezzo giusto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, la Roma chiede 70 milioni di euro e non accetterà contropartite tecniche. In questi giorni si era parlato di uno scambio con McKennie più soldi.