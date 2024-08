Pagine Romaniste – Inizia la Serie A per la Roma di Daniele De Rossi. I giallorossi saranno impegnati a Cagliari, contro la squadra di Davide Nicola. Primo tempo piatto, con entrambe le squadre che cercano di crearsi degli spazi. In avvio ci prova Wieteska, prima dell’intervallo pericoloso Marin. Risultato fermo sullo 0-0. Nella ripresa la Roma ci prova più volte, prima con Soulé e poi con Pellegrini. Al 69′ entra Dybala e fornisce l’assist per Dovbyk, fermato dalla traversa. Un minuto dopo la colpisce anche il Cagliari con Marín. All’81’ Gol annullato alla Roma per fuorigioco. Dovbyk calcia forte e Scuffet non blocca. Sulla respinta arriva Pellegrini che però era partito da una posizione irregolare. Ultimo tiro di El Shaarawy che sfiora la porta. Finisce 0-0 la prima di campionato per Cagliari e Roma.

TABELLINO

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Wieteska, Luperto, Obert; Azzi, Marin, Deiola, Augello; Zito(72’ Adopo), Luvumbo (72’ Pavoletti), Piccoli (85’ Lapadula).

A disposizione: Sherri, Hatzidiakos, Di Pardo, Prati, Deiola, Felici, Mutandwa, Palomino.

Allenatore: Davide Nicola

Squalificati: Mina.

Indisponibili: Viola, Zortea, Jankto.

AS ROMA (4-3-3): Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fée (60’ Baldanzi), Cristante, Pellegrini; Soulé (90’ El Shaarawy) Dovbyk (90’ Abraham), Zalewski (69’ Dybala).

A disposizione: Ryan, Smalling, Sangaré, Dahl, Bove, Pisilli, Joao Costa.

Allenatore: Daniele De Rossi

Squalificati: Paredes.

Indisponibili: –

Marcatori: –

Ammoniti: 84’ Deiola (C), 90’ Azzi (C)

Espulsi: –

ARBITRO: Livio Marinelli.

ASSISTENTI: Bercigli – Mokhtar

VAR: Mazzoleni

AVAR: Sozza

IV UOMO: Cosso

LIVE

CRONACA

90’ + 4 – Finisce a reti bianche la prima di campionato

90’+4 – El Shaarawy cerca la porta dai 25 metri ma esce di poco

90′ – Doppio cambio Roma. Fuori: Soulé e Dovbyk. Dentro Abraham e El Shaarawy

81′ – Gol annullato alla Roma per fuorigioco. Dovbyk calcia forte e Scuffet non blocca. Sulla respinta arriva Pellegrini che però era partito da una posizione irregolare

81′ – Traversa anche per il Cagliari. Marin raccoglie una respinta corta della difesa e dopo un paio di tocchi calcia centrale dove Svilar devia sul montante

80′ – TRAVERSA DELLA ROMA. Dybala inventa un cross per Dovbyk che sul secondo palo stacca ma prende in pieno il legno

72‘ – Prime mosse anche per Nicola: fuori Luvumbo e Prati, dentro Pavoletti e Adopo

69‘ – Seconda mossa di De Rossi: arriva il momento di Dybala, esce Zalewski

60’ – Fuori Le Feé dentro Baldanzi

55′ – Miracolo di Scuffet su Pellegrini. Zalewski mette in mezzo dalla sinistra su cui arriva il Capitano giallorosso in scivolata. Il portiere dei sardi con un gran riflesso blocca

49′ – Ancora la Roma pericolsa. Stavolta è Zalewski che stoppa al limite e calcia. Il polacco non trova gl incroci dei pali per poco

48′ – Soulé vicino al gol. L’argentino calcia al volo una palla rimbalzante al limite dell’area, ma trova un reattivo Scuffet

46’ – Inizia il secondo tempo

45′ – Conclusione di Piccoli dai 25 metri che finisce di poco larga

30′ – Scuffet rischia tantissimo. Il portiere del Cagliari sbaglia lo stop e quasi si fa autogol

18′ – Punizione dalla trequarti per il Cagliari su cui difende bene la Roma

1’ – Inizia il match

PRE PARTITA

Ore 20:17 – Parla Mancini nel pre partita.

Ore 19:54 – Le foto di Ghisolfi e Souloukou presenti a Cagliari.

Ore 19:40 – Ecco l’undici titolare della Roma, come riportato da Angelo Mangiante di Sky.

Ore 18:47 – Arrivano le prime immagini dall’interno dello spogliatoio della Roma.

Ore 18:32 – Tutto pronto alla Unipol Domus.