Si è concluso il match tra Lazio e Venezia, valido per la prima giornata di Serie A. I biancocelesti hanno conquistando i tre punti battendo gli ospiti per 3-1. Il Venezia era inizialmente andato in vantaggio al 3′ con Andersen. Castellanos ha però riportato il match in parità all’11’, con Zaccagni che ha poi trasformato un rigore al 44′. A chiudere il match un autogol all’81’ di Altare.