Yerri Mina, nuovo difensore centrale del Cagliari, si è presentato oggi in conferenza stampa. Queste le parole in vista della sfida contro la Roma:

“Credo che sarà Lukaku a doversi preoccupare di noi. Abbiamo qualità e abbiamo tanta voglia. Non vedo l’ora di sfidarlo, non ho paura. Faremo di tutto per vincere“.