Il Cagliari, prossimo avversario della Roma in Serie A, ha comunicato la lista dei convocati in vista del match di domani sera contro i giallorossi, in programma allo stadio Olimpico alle ore 20:45. Claudio Ranieri potrà contare su Luvumbo, tornato a Cagliari dopo l’eliminazione in Coppa d’Africa. Prima chiamata per Yerry Mina e Gianluca Gaetano. Questo l’elenco completo:

Portieri: Radunovic, Aresti, Scuffet.

Difensori: Dossena, Hatzidiakos, Wieteska, Mina, Augello, Zappa, Obert, Azzi, Di Pardo.

Centrocampisti: Nandez, Viola, Deiola, Prati, Jankto, Makoumbou, Gaetano.

Attaccanti: Lapadula, Pavoletti, Petagna, Luvumbo.