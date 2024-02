Roma-Juventus femminile, Spugna: “Oggi abbiamo preso un ottimo margine, ma ci sono ancora 33 punti in palio.”

Una Roma Femminile supera 3-1 la Juventus, allungando sulle bianconere in vetta della classifica. Al termine del match, il tecnico Alessandro Spugna ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club:

Tre punti per aumentare il vantaggio su tutti, in particolare sulla Juventus.

“Sì, è importante questo. Ci sono ancora 33 punti in palio, però abbiamo preso oggi un ottimo margine. Contava, in ogni caso, fare una prestazione importante. Potevamo accusare un po’ di stanchezza dopo Amsterdam, stare un po’ sulle gambe, invece nel secondo tempo stavamo molto bene. Questa è la cosa che conta di più”.

Oggi prestazione importante del collettivo, ma anche prestazioni da sottolineare dal punto di vista individuale.

“Assolutamente. Si alzano i livelli, si alza il livello di tutta la squadra. Oggi giocatrici che mancavano in alcune prestazioni, hanno dimostrato. Non mi piace parlare delle singole, ma loro sanno già a chi mi riferisco. Sono molto contento, tutte hanno risposto in modo importante”.

Ora la sfida di Coppa Italia, sarà necessaria un’altra prova del genere.

“Senza dubbio. Abbiamo bisogno di tutta la rosa, oggi magari qualcuna non ha giocato. Sarà fresca e importante nella prossima sfida per ribaltare il risultato. Vogliamo ribaltare il risultato, è nelle nostre possibilità”.

asroma.com