Paulo Dybala sul suo account Instagram saluta Gianluigi Buffon dopo la notizia del suo ritiro con una foto che li ritrae in un bellissimo abbraccio ai tempi della Juventus. “Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sostegno. Mi hai aiutato a crescere e abbiamo vinto insieme, una persona bella dentro e fuori. Grazie di tutto mio N.1” le parole della Joya, che ha condiviso con l’ex numero 1 della Nazionale ben 5 stagioni.