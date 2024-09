Corriere dello Sport (R. Maida) – Due giocatori che la Roma ha ceduto sarebbero stati perfetti per il calcio di Juric: ci riferiamo a Edoardo Bove e a Marash Kumbulla. Il primo è un centrocampista dinamico e aggressivo che avrebbe conquistato il suo spazio nella nuova Roma, dopo averlo perso progressivamente con De Rossi. Il secondo invece è stato già allenato da Juric al Verona e per l’abilità in marcatura sarebbe entrato nelle rotazioni fra i tre difensori: tra l’altro nell’Espanyol, che gioca nella Liga, sta sorprendendo tutti per il livello altissimo delle prestazioni.

Kumbulla è andato a Barcellona in prestito secco, con parte dell’ingaggio pagata dalla Roma, quindi a luglio tornerà a Trigoria con altri due annidi contratto davanti. Bove invece rischia di aver perso la squadra del cuore per sempre: la Fiorentina è tenuta a riscattarlo se raggiungerà il 60 per cento delle presenze stagionali da almeno 45 minuti.